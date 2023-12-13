Шольц: вторую Patriot, поставленную ВСУ ФРГ, введут в эксплуатацию до конца года

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система противовоздушной обороны Patriot, которая поставлена Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца этого года. Об этом Шольц сообщил во время выступления перед парламентом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции.
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