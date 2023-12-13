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Сенатор из Демократической партии США Шеррод Браун заявил, что НАТО займется конфликтом на Украине, если украинские войска потерпят окончательное поражение. Об этом сообщает Washington Post.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Он добавил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза.
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