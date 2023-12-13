Сенатор Браун: конфликт на Украине станет «вопросом НАТО» после поражения Киева

Польша, Румыния и Словакия начинают напрямую втягиваться в конфликт на Украине, так как с их авиационных баз взлетели истребители F-16. Такое заявление сделал глава делегации от МИД России Константин Гаврилов заявил в рамках переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением.