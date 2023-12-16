Украина готовится к новому контрнаступлению

Украинские беспилотники в ночь на 16 декабря атаковали сразу Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. К счастью, отметил губернатор, пострадавшие и жертвы отсутствуют.