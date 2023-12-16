Украина готовится к новому контрнаступлению

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Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt.
Отмечается, что Залужный не одобрял сроки уже произошедшего в июне текущего года контрнаступления. Из-за огромного количество потерь среди украинской армии и полного отсутствия успехов, главком ВСУ решил повторить наступление с учетом совершенных ошибок.
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