Шольц: Использование ЕС доходов от активов РФ совместимо с международным правом

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных активов России соответствует всем нормам международного права, сообщает ТАСС.
Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что у Евросоюза (ЕС) нет никаких правовых оснований для изъятия доходов от российских активов, потому что ни одно европейское государство не находится в режиме прямого военного столкновения с Москвой.
По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.
Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц назвал доходы от активов РФ бесхозными и отметил, что вполне гуманно отправлять их на помощь Украине.
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«Таким образом они нарушают международное право», — высказал свое мнение немецкий дипломат.
Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц назвал доходы от активов РФ бесхозными и отметил, что вполне гуманно отправлять их на помощь Украине.
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Мария Федоровцева