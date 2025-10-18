Достижения.рф

Шеф Пентагона Хегсет надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским

Фото: iStock/Sven Loeffler

Шеф Пентагона Пит Хегсет надел галстук в бело-сине-красную полоску на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Fox News.



Триколор, включающий белый, синий и красный цвета, можно увидеть на флагах России, Франции, Великобритании и США. Однако на галстуке Хегсета полосы располагались в порядке, аналогичном российскому флагу, что вызвало оживленные обсуждения в интернете.

Третья в текущем году встреча Зеленского и Трампа состоялась в Вашингтоне. За день до этого американский лидер провел продолжительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которого стороны договорились о встрече в Будапеште.

Екатерина Коршунова

