Опальный брат Карла III решил отказаться от всех титулов под давлением короля Великобритании

17 октября 2025, 23:57

Принц Эндрю откажется от всех титулов под давлением брата после скандала с Эпштейном

Принц Эндрю (Фото: www.royal.uk)

Младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю намерен добровольно отказаться от большей части своих титулов под давлением монарха. Об этом пишет издание The Telegraph.





Опальный принц планирует сложить с себя титул герцога Йоркского и отказаться от звания рыцаря Ордена Подвязки. За ним сохранится лишь титул принца, который является неотъемлемым по праву рождения. Его бывшая супруга Сара Фергюсон также перестанет использовать титул герцогини Йоркской.





«В ходе обсуждения с королем, моим ближайшим окружением и более широким семейным кругом мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание общества от работы Его Величества и Королевской семьи. (...) Я больше не буду использовать свой титул или почести, которые были мне оказаны», — цитирует младшего брата Карла III пресс-служба Букингемского дворца.