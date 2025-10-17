Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти

17 октября 2025, 22:55

Трамп: Индия больше не будет покупать российскую нефть

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о прекращении закупок российской нефти Индией. Онлайн-трансляция переговоров велась телеканалом Fox News.







«Индия больше не будет покупать российскую нефть», — подчеркнул американский лидер, комментируя итоги своих переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.