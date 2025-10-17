Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти
Трамп: Индия больше не будет покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о прекращении закупок российской нефти Индией. Онлайн-трансляция переговоров велась телеканалом Fox News.
«Индия больше не будет покупать российскую нефть», — подчеркнул американский лидер, комментируя итоги своих переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Ранее Трамп отмечал, что выразил недовольство индийскому премьеру по поводу продолжающихся закупок энергоносителей из России. По его словам, Моди заверил, что страна пересмотрит свою энергетическую стратегию.
Накануне представители Белого дома сообщили, что после ряда «продуктивных обсуждений» Индия уже сократила импорт российской нефти примерно на 50%.