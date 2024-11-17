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Шеф Пентагона Остин: Украинский конфликт завершится переговорами

Ллойд Остин (Фото: defense.gov)

Ллойд Остин (Фото: defense.gov)

Конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Такое мнение высказал пока ещё остающийся в должности министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом он заявил на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин. По словам главы Пентагона, задача союзников Киева обеспечить такую ситуацию, чтобы Украина находилась в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы конфликт не разрешился в будущем.

Однако Остин подчеркнул, что, как и ранее, он считает, что всё закончится за столом переговоров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с австралийским и японским коллегами.



Президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что Москва является сторонником политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом российский лидер ещё раз напомнил во время разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября, отметив, что Россия открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений.

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#пентагон
В Европе задумались о переговорах с Россией
WSJ: Европа задумалась о переговорах с РФ для завершения украинского конфликта
17 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto.com/ru/ffikretow

Лидеры европейских стран начали задумываться о мирных переговорах с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом пишет американское The Wall Street Journal (WSJ). К таким размышлениям, как утверждается, их подтолкнули успешное наступление ВС РФ и избрание президентом США Дональда Трампа.
«Россия медленно, но верно продвигается вперед. Поэтому многие европейские чиновники согласны с подходом Трампа и рассматривают дипломатию как лучший вариант для Украины», — говорится в материале.
По информации издания, главы европейских государств переживают о том, каким будет соглашение с Россией и на какие уступки Москве согласится Трамп. Сам же Киев, отмечают журналисты, готов к переговорам куда больше, чем говорит об этом на публику.

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#европа
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Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска
G1: первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на саммите G20
17 ноября 2024, 10:32

Фото: istockphoto.com/ru/blinow61

Первая леди президента Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска. Об этом заявляет бразильский портал G1.
По информации портала, да Силва выступала на мероприятии перед саммитом G20, рассказывала о необходимости регулирования социальных сетей. В этот момент ее испугал громкий звук, похожий на корабельный гудок.
«Джанджа (Розангела да Силва — прим. ред.) тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: «Я думаю, это Илон Маск!» Затем, вставая, она добавила: «Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!», — описывает портал кадры видео.
Сам же Илон Маск отреагировал в соцсети Х на это видео англоязычным акронимом LOL, который расшифровывается как «смеюсь во весь голос».

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Во Франции указали на странное поведение Зеленского после избрания Трампа
Дюпон-Эньян: Зеленский резко сменил мнение о конфликте после избрания Трампа
17 ноября 2024, 09:47

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский резко сменил свое мнение о сроках окончания конфликта после того, как республиканца Дональда Трампа избрали президентом США. Об этом заявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X. По его словам, это указывает на то, что конфликт можно было остановить уже давно.
«Зеленский хочет «мира к 2025 году». Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками Макроном и фон дер Ляйен, можно было остановить уже давно», — написал он.
Ранее немецкая газета Welt писала, что Владимир Зеленский хочет в кратчайшие сроки организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом для его привлечения на сторону Киева. Карьере Зеленского, как отмечается, придет конец, если условия Трампа окажутся хуже предложенных в Стамбуле в 2022 году. Потому Киев уже готов передать Штатам контроль над ресурсами Украины и предложил разместить украинских военных вместо американских в Европе.

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Newsweek: Трамп может заблокировать выдвижение Гетца на пост генпрокурора США
17 ноября 2024, 09:37

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может передумать и отозвать кандидатуру Мэтта Гетца, номинированного на должность министра юстиции и генерального прокурора страны. Причина заключается в расследовании комитета по этике.
Такое мнение высказал бывший помощник прокурора США в офисе по округу Колумбия Гленн Киршнер. Эксперты по правовым вопросам журнала Newsweek считают, что Гетц «неквалифицирован» и может столкнуться с неприятием его назначения в Сенате США. К тому же непонятно, что он будет делать с обвинениями, например, в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него.

Киршнер считает, что Трамп выдвинул Гетца для того, чтобы отвлечь внимание общественности от других «неквалифицированных» и даже опасных кандидатур. Экс-помощник прокурора считает, что он отзовёт кандидатуру Гетца, сославшись на то, что такой выбор не поддержит министерство юстиции.

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Хуситы с помощью БПЛА атаковали город Эйлат на юге Израиля
17 ноября 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по цели в израильском городе Эйлат. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.
Об этом заявил представитель военного командования хуситов Яхья Сариа. В эфире подконтрольного «Ансар Алла» телеканала Al Masirah он сообщил, что военно-воздушные силы движения провели операцию против «важнейшей израильской цели» в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ред.). По словам Сарии, операция завершилась успешно. При этом он несообщил, когда именно она проводилась.

Накануне, 16 ноября, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в Эйлате сработали сирены воздушной тревоги. Израильские военный позже докладывали о «снаряде с востока», который, по их словам, не достиг территории страны.

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#служба
#хуситы
#израиль
#йемен
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Протестующие в Абхазии разожгли костер во дворе администрации президента
17 ноября 2024, 09:24

Фото: riamediabank.ru/Илья Питалев

Протестующие развели костер во дворе администрации президента, жгут дрова и бумагу в бочках, чтобы согреться. Об этом сообщает РИА Новости. Ситуация у правительственного здания, как отмечается, вечером субботы была спокойной.
По данным агентства, протестующие всю ночь жгли дрова в железных бочках, чтобы согреться, а во дворе развели большой костер.

Напомним, протесты в Абхазии начались на фоне межправительственного соглашения с Россией об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии. Оппозиционеры считают, что документ расходится с интересами простых людей.

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#абхазия
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В Иране потребовали от США триллион долларов компенсации из-за санкций
Иранский генерал Шамхани потребовал от США $1 трлн компенсации за санкции
17 ноября 2024, 09:16

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksii Liskonih

Заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции. Об этом сообщает телеканал Al-Alam.
Как отметил Шамхани, наложенные Соединенными Штатами санкции вредили Ирану на протяжении 25 лет. По словам генерала, Вашингтон прибегнул к ограничениям против Тегерана после Исламской революции и захвата американского посольства в столицы страны, а не после выхода из ядерной сделки.

Шамхани напомнил, что США оказывали поддержку «террористическим группировкам» на Ближнем Востоке, от которых также страдал Иран.

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#иран
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The Times: Лондон перестал снабжать ВСУ ракетами Storm Shadow из-за их нехватки
17 ноября 2024, 08:45

Фото: iStock/bpawesome

Ранее The Guardian сообщала, что с лета 2024 года отношения Украины и Великобритании ухудшились, ВСУ перестали получать дальнобойные ракеты Storm Shadow. The Times считает, что дело в нехватке запасов этого оружия у Лондона и в неэффективном его использовании Киевом.
По информации газеты, Британия не хочет передавать Storm Shadow, чтобы не навредить собственным резервам для защиты страны, тем более, Запад так и не дал Киеву разрешения на удары вглубь России, а значит использование этих ракет будет неэффективным.
«Мы не комментируем оперативные запасы, однако поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявили The Guardian в британском Минобороны.
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В Германии раскрыли, чего срочно хочет Киев от Трампа
Welt: Зеленский хочет скорейшей встречи с Трампом, чтобы тот поддержал Украину
17 ноября 2024, 08:14

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет в кратчайшие сроки организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом для его привлечения на сторону Киева. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на украинских чиновников. Карьере Зеленского, как отмечается, придет конец, если условия Трампа окажутся хуже предложенных в Стамбуле в 2022 году.
«На Украине <...> усиленно ищут способы привлечь Трампа на сторону Киева. <...> Киев пытается добиться встречи с ним как можно скорее», — сказано в материале.
В статье указывается, что украинское руководство с большим напряжением следит за деталями мирного плана Трампа, которые просачиваются в публичное пространство, переживая, что Киеву придется соглашаться со всеми требованиями 47-го президента США.

По данным газеты, Киев идет на самые отчаянные уловки, чтобы переманить Трампа на свою сторону. Например, Зеленский готов передать Штатам контроль над ресурсами Украины и предлагает разместить украинских военных вместо американских в Европе.
«Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели», — заключили журналисты.
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#сша
#журналисты
#контроль
#зеленский
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