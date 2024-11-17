Ллойд Остин (Фото: defense.gov)
Конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Такое мнение высказал пока ещё остающийся в должности министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом он заявил на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин. По словам главы Пентагона, задача союзников Киева обеспечить такую ситуацию, чтобы Украина находилась в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы конфликт не разрешился в будущем.
Однако Остин подчеркнул, что, как и ранее, он считает, что всё закончится за столом переговоров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с австралийским и японским коллегами.
Президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что Москва является сторонником политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом российский лидер ещё раз напомнил во время разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября, отметив, что Россия открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений.
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Однако Остин подчеркнул, что, как и ранее, он считает, что всё закончится за столом переговоров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с австралийским и японским коллегами.
Президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что Москва является сторонником политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом российский лидер ещё раз напомнил во время разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября, отметив, что Россия открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений.
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Александр Бойцов