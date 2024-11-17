Шеф Пентагона Остин: Украинский конфликт завершится переговорами

Владимир Зеленский резко сменил свое мнение о сроках окончания конфликта после того, как республиканца Дональда Трампа избрали президентом США. Об этом заявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X. По его словам, это указывает на то, что конфликт можно было остановить уже давно.