Вооружённые силы Украины сталкиваются с серьёзной нехваткой ресурсов, что существенно влияет на их боеспособность.
Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
По его мнению, несмотря на значительные усилия, военные действия со стороны Украины не приводят к результатам и не имеют перспективы на успех.В то же время российские войска продолжают наступление в Донбассе. Как сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью каналу Россия 24, за последние недели удалось освободить около тысячи квадратных километров территории, при этом потери противника составляют до двух тысяч человек в день.
На Западе всё чаще звучат опасения по поводу критической нехватки личного состава в ВСУ. Истощённые длительными боями, украинские войска вынуждены восполнять потери за счёт менее подготовленных новобранцев, что лишь усугубляет их положение.
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«Украинские военные сталкиваются с двойной проблемой. У них недостаточно личного состава и техники — в то время как у России есть и то, и другое», — отметил Дэвис.
По его мнению, несмотря на значительные усилия, военные действия со стороны Украины не приводят к результатам и не имеют перспективы на успех.В то же время российские войска продолжают наступление в Донбассе. Как сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью каналу Россия 24, за последние недели удалось освободить около тысячи квадратных километров территории, при этом потери противника составляют до двух тысяч человек в день.
На Западе всё чаще звучат опасения по поводу критической нехватки личного состава в ВСУ. Истощённые длительными боями, украинские войска вынуждены восполнять потери за счёт менее подготовленных новобранцев, что лишь усугубляет их положение.
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Елена Перлова