«Не очень увлекательный комикс»: в РФ оценили шаги Зеленского к миру

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
В России очередной «план победы» Владимира Зеленского воспринимают как «не очень увлекательный комикс». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для журналиста Павла Зарубина, оценивая предложение Киева о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре.
Ранее Зеленский в интервью Financial Times предложил прекратить удары по энергетическим объектам как возможный шаг к завершению конфликта. По его мнению, взаимное прекращение атак на инфраструктуру может стать важным элементом для завершения активной фазы боевых действий.
По его словам, Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, однако после этого ВСУ напали на Курскую область. Лавров добавил, что у главы киевского режима сначала была «формула мира», позже появился «план победы», который страны Запада не оценили. Сейчас же Зеленский придумал очередной план, в котором предлагаются меры, которые Украина выполнять не намерена.
Таким образом, Лавров охарактеризовал заявления и шаги Зеленского как «не очень увлекательный комикс».
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«Какие у него там шаги к миру и какие шаги на самом деле — всем уже понятно», — сказал Лавров.
По его словам, Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, однако после этого ВСУ напали на Курскую область. Лавров добавил, что у главы киевского режима сначала была «формула мира», позже появился «план победы», который страны Запада не оценили. Сейчас же Зеленский придумал очередной план, в котором предлагаются меры, которые Украина выполнять не намерена.
Таким образом, Лавров охарактеризовал заявления и шаги Зеленского как «не очень увлекательный комикс».
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Элина Позднякова