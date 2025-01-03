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Украина прекратила транзит газа через свою территорию, что вызвало критику со стороны Словакии. Глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток в соцсетях выразил недовольство этим шагом, напомнив, что Словакия оказывала значительную помощь Украине с начала конфликта. Неблагодарность Киева в ответ шокирует.
«С начала военного конфликта Словакия оказала Украине существенную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного конфликта. Словакия потеряет на основе шага (президента Украины Владимира) Зеленского сотни миллионов евро», — возмутился министр на своей странице Facebook*.Министр подчеркнул, что подобные действия подрывают стабильность и доверие между европейскими государствами, а также способны ослабить сотрудничество в регионе. Экономические отношения между Украиной и Словакией теперь будут настороженными.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что правительство планирует обсудить ответ на прекращение транзита газа со стороны Украины, назвав этот шаг «саботажем Зеленского».
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*Facebook — запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мария Моисеева