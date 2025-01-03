На Западе оценили положение Киева после его отказа от транзита российского газа

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Киев в сложном положении на фоне своего же отказа от транзита российского газа через Украину. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
По его словам, совсем недавно Европа закупала у РФ газ в том числе и для обеспечения Украины, которая могла откачивать оплаченный для нее Евросоюзом объем голубого топлива.
Украина не стала продлевать соглашение о транзите российского газа с 1 января. В некоторых странах уже заявили об энергетическом кризисе.
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«Так как газ уже не поступает по трубопроводам из России, то они (украинцы — прим. ред.) не могут забирать то, чего нет. Это действительно поставит их в очень сложное положение», — прокомментировал эксперт.
Украина не стала продлевать соглашение о транзите российского газа с 1 января. В некоторых странах уже заявили об энергетическом кризисе.
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Никита Кротов