В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского взорвать Крымский мост

Фото: сайт Кремля
Украины открыто демонстрирует планы по уничтожению объектов России, это доказывает, что Россия приняла правильное решение начать спецоперацию. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах разрушить Крымский мост.
Он отметил, что киевский режим не скрывает своих агрессивных и террористических планов в отношении российских объектов инфраструктуры.
На днях Зеленский заявил, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией ему необходимо лишь современное вооружение. Он уточнил, что новый план включает в себя разрушение Крымского моста.
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«Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и тем самым доказывает для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — подчеркнул Песков.
На днях Зеленский заявил, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией ему необходимо лишь современное вооружение. Он уточнил, что новый план включает в себя разрушение Крымского моста.
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Элина Позднякова