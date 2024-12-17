Школьникам из Королёва провели лекцию о причинах современного изменения климата

Фото: Министерство образования Московской области
В рамках федерального проекта «Базовые школы РАН» 75 учеников девятого класса Королёвского научно-инженерного лицея посетили лекцию доктора физико-математических наук, профессора РАН Ирины Репиной на тему «Современные изменения климата: причины и последствия», сообщает Министерство образования Московской области.
Во время лекции лицеисты ознакомились с проблемой климатических изменений, которые включают не только перемены в погоде, но и воздействие этих перемен на нашу жизнь в настоящем. Ирина Репина рассказала об исторических аспектах изменения климата, акцентируя внимание на его цикличности, обусловленной факторами окружающей среды.
Ученики также узнали о причинах современного потепления климата, таких как антропогенное воздействие и изменчивость климатической системы.Пресс-служба отметила, что лекция вызвала большой интерес у студентов и преподавателей. По результатам встречи было решено провести ещё одну лекцию в 2025 году.
Читайте также:
Посетителей лекции в Кашире научат рисовать родовое древо
Дети из Истры посетили профориентационное мероприятие в Мультимедиа Арт Музее
Один из регоператоров Подмосковья провёл для студентов РГУНХ экологическую лекцию
Дайана Хусинова