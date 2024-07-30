«В то время, когда США и Великобритания сорвали мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2022 году, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон призывала Вашингтон сделать из Украины новый Афганистан, чтобы навредить России», — поделился политолог.

Дизен также отметил, что ни один из лидеров Европейского союза не возразил на это, что, по его мнению, говорит об отсутствии у них нравственного достоинства и готовности подчиняться.Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией. Он заявил, что Украина уже проиграла, и вопрос только в том, когда будут озвучены условия её безоговорочной капитуляции.