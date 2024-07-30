Фото: сайт Кремля
Школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что получила ответы на свои письма от канцелярий президентов Сирии и Франции Башара Асада и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Фаины, она встретилась с помощником Башара Асада, который пригласил её посетить Сирию. Разговор прошёл в дружелюбной атмосфере.
Кроме того, Фаина написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Также она выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.
Весной 2021 года Фаина обратилась к членам Совета Безопасности ООН с просьбой не забывать о правах детей Донбасса на детство и мирную жизнь, а осенью того же года была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Девочка заявила, что её семью преследуют из-за этого.
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«Что касается Эммануэля Макрона, то его помощник ответил на письмо Фаины лишь однажды, не предоставив никаких конкретных деталей. Мне сказали: «Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем», — поделилась школьница.
Кроме того, Фаина написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Также она выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.
Весной 2021 года Фаина обратилась к членам Совета Безопасности ООН с просьбой не забывать о правах детей Донбасса на детство и мирную жизнь, а осенью того же года была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Девочка заявила, что её семью преследуют из-за этого.
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Мира Полтева