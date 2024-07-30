Девять стран Латинской Америки требуют пересмотреть итоги выборов в Венесуэле

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Правительства девяти стран Латинской Америки призвали созвать встречу Организации американских государств из-за выборов президента в Венесуэле, а также требуют полностью пересмотреть их итоги. Об этом сообщает испанское агентство EFE.
По данным издания, декларацию подписали Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор. В ней указано требование полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле, а также говорится о срочном заседании постоянного совета ОАГ, чтобы защитить «волю народа и фундаментальные принципы демократии».
Уточняется, что эти девять латиноамериканских стран также потребовали отправить в Венесуэлу независимых наблюдателей.
Прежде сообщалось, что Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки, которые осудили и не признали итоги выборов президента, а также требует эти правительства отозвать из Каракаса своих представителей.
Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года. После в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими.
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Уточняется, что эти девять латиноамериканских стран также потребовали отправить в Венесуэлу независимых наблюдателей.
Прежде сообщалось, что Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки, которые осудили и не признали итоги выборов президента, а также требует эти правительства отозвать из Каракаса своих представителей.
Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года. После в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими.
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Данил Пономарев