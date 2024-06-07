Байден попросил прощения у Зеленского

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Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Прошу прощения за те недели, когда было неясно, что будет с финансированием... У нас были трудности с принятием соответствующего законопроекта», — заявил Байден во время встречи с Зеленским во Франции.Американский президент объяснил, что ряд консервативных конгрессменов блокировали принятие проекта о помощи Украине. Он также вновь подтвердил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.
24 апреля сенат США одобрил законопроект о предоставлении средств на помощь союзникам, включая Украину, Израиль и Тайвань. В частности, Украине выделяется около $61 млрд на военную поддержку.
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Артем Кузьмин