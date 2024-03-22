Шмыгаль: Киев выполнил 77% реформ по соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Фото: РИА Новости/Стрингер
Киевские власти выполнили 77% реформ, которые необходимы для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины
На кадрах видео, опубликованного в его телеграм-канале, глава украинского правительства рассказывает, что было проведено девятое заседание ассоциации Совета Украина - Евросоюз. По его словам, общий прогресс выполнения соглашения по реформам составил 77%.
Возможно, он имел ввиду, что по сравнению с прошлогодними показателями реформ стало больше ещё на 5%. Украинский премьер также сообщил, что Киев рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС уже в первой половине текущего года.
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«Это 5% за прошлый год», — довольно невнятно уточнил Шмыгаль.
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Александр Бойцов