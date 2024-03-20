Шмыгаль допустил мобилизацию менее 500 тысяч украинцев

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Украинской армии будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис, чьи слова приводит Bloomberg.
Он подчеркнул, что в столь масштабном призыве, возможно, нет необходимости, с учётом ротации военнослужащих и траншей западных стран.
Шмыгаль отметил, что Украина продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнёров.
В настоящее время украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах, ракетах большой и средней дальности, добавил премьер.
Ранее Шмыгаль заявил, что той помощи, которую выделили западные страны, хватит Украине только на первое полугодие.
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Анастасия Чинкова