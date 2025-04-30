Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве

Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве

Фото: iStock/OlgaKorica

Фото: iStock/OlgaKorica

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве. Об этом пишет «‎Lenta.ru».
Он отметил, что Россия должна беспокоиться о продолжающихся боевых действиях и призвал к безусловному прекращению огня.

Зеленский подчеркнул, что в условиях текущей ситуации у России есть основания для переживаний, особенно в связи с предстоящим парадом.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет по Красной площади и будет включать расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ

ТАСС: ВСУ строят в Сумах несколько линий обороны

Захарова: Киев в «прямом эфире» говорит о терактах и подрывает мирные усилия
#россия
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#зеленский
#киев
#пво
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ
30 апреля 2025, 07:29

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно официальным данным, 15 БПЛА были сбиты над Курской областью, 8 — над Брянской областью, 7 — над Орловской областью, 3 — над Владимирской областью и 1 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоэтажкам и одному частному дому, а также по детскому саду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ТАСС: ВСУ строят в Сумах несколько линий обороны

Захарова: Киев в «прямом эфире» говорит о терактах и подрывает мирные усилия

Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации
#бпла
#всу
#киев
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: ВСУ строят в Сумах несколько линий обороны
30 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска выстраивают в Сумах несколько линий обороны. Этим поделились в российских силовых структурах для ТАСС.
«В настоящее время противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную «фортецию», — рассказал агентству собеседник.

К тому же силовые структуры поделились тем, что ВСУ в характерной для себе манере при попытке вести оборону стягивают живую силу для «бессмысленных «мясных штурмов».

Ранее стало известно о работе украинской армии над созданием фортификационных сооружений о всех тыловых районах Сумской области.

Читайте также:

Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации

Эксперт Сунь: реальное перемирие между РФ и Украиной маловероятно

ABC: США отказали Украине в передаче списанных танков Abrams из Австралии
#всу
#украина
#военные
#оборона
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Киев в «прямом эфире» говорит о терактах и подрывает мирные усилия
30 апреля 2025, 06:24

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти в «прямом эфире» говорят о планировании терактов и подрывают мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом дипломат пишет в своем telegram-канале.
«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — пишет Захарова.

Такие действия киевских властей дипломат сравнила с поступками террористов. Само заявление Захаровой сделано на фоне слов Владимира Зеленского о выборе «болевых точек» к побуждению Москвы перейти к дипломатии.

Читайте также:

Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации

Эксперт Сунь: реальное перемирие между РФ и Украиной маловероятно

Трамп: Путин хочет остановить конфликт на Украине
#конфликт
#заявление
#дипломат
#зеленский
#захарова
#рф
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации
30 апреля 2025, 05:24

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

На Украине часть женщин вступает в ряды ВСУ чтобы спасти своих мужей от мобилизации. Об этом заявила советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева.
По признанию Григорьевой, часть женин идет служить добровольно. При этом есть и те, кого родственники заставили вступить в ряды ВСУ.

«Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне», — объяснила Григорьева украинскому СМИ.

По признанию советника, из-за этого в семьях ухудшаются отношения, что приводит к расставанию пары. В качестве примера Григорьева привела историю, в которой мужчина добивался лишения родительских прав у своей жены на их общего ребенка, чтобы после стать опекуном и иметь отсрочку от службы в армии.

Читайте также:

Эксперт Сунь: реальное перемирие между РФ и Украиной маловероятно

Российские военные пользовались разговорником с бойцами из КНДР

СМИ сообщили о значительных потерях ВСУ в воздухе
#военные
#женщина
#сми
#мужчина
#отношения
#всу
#украина
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Сунь: реальное перемирие между РФ и Украиной маловероятно
30 апреля 2025, 05:12

Фото: iStock/Diy13

По словам исполнительного директора Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Суня Ци, реальное перемирие между Россией и Украиной маловероятно на фоне раскола международного сообщества. Этим эксперт поделился с ТАСС.
«Однако реальное перемирие маловероятно», — сказал агентству Сунь.

Эксперт отметил, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ и на День Победы.

Свою позицию Сунь объяснил тем, что сейчас в мире наблюдается раскол международного сообщества. На фоне этого усиливается хрупкость перемирия на Украине.

«Внутри Евросоюза нет единства по вопросу прекращения огня: Великобритания и Франция поддерживают военную помощь Украине, Италия против отправки войск. США, хоть и продвигают переговоры, но "дипломатия сделки" Трампа может лишить соглашение долгосрочных гарантий. Такой разнобой в позициях США и Европы затрудняет реализацию механизма наблюдения за прекращением огня и даже может привести к повторению ошибок, допущенных в соглашении о прекращении огня между Боснией и Черногорией в 1992 году», — предположил эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявит о перемирии, которое начнется в дни 80-летия Победы в ВОВ. Оно стартует в полночь 8 мая и завершится в это же время 11 мая.

Читайте также:

Небензя: перемирие РФ и Украины станет прелюдией к прямым переговорам

Трамп: Путин хочет остановить конфликт на Украине

ABC: США отказали Украине в передаче списанных танков Abrams из Австралии
#сша
#франция
#эксперт
#помощь
#конфликт
#соглашение
#владимир путин
#президент
#вов
#день победы
#украина
#сделки
#италия
#великобритания
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате