Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве

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Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве. Об этом пишет «Lenta.ru».
Он отметил, что Россия должна беспокоиться о продолжающихся боевых действиях и призвал к безусловному прекращению огня.
Зеленский подчеркнул, что в условиях текущей ситуации у России есть основания для переживаний, особенно в связи с предстоящим парадом.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет по Красной площади и будет включать расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Зеленский подчеркнул, что в условиях текущей ситуации у России есть основания для переживаний, особенно в связи с предстоящим парадом.
«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет по Красной площади и будет включать расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова