Шойгу: Москва была готова отказаться от ударов по энергетике, Киев — нет

Фото: сайт Кремля
Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики. В то время как Москва выразила полную готовность не атаковать энергетическую инфраструктуру на паритетных условиях.
Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Турция ещё до вторжения ВСУ в Курскую область обратилась к Москве с предложением отказаться от нанесения ударов по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не атаковать торговый гражданский флот в Чёрном море. Аналогичные предложения были направлены и Киеву.
По его словам, у российских властей вызвало немалое удивление то, что спустя некоторое время Киев решительно отказался от реализации такого соглашения.
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«Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы пойдём на это"», — сказал Шойгу
По его словам, у российских властей вызвало немалое удивление то, что спустя некоторое время Киев решительно отказался от реализации такого соглашения.
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Александр Бойцов