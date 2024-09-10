Шойгу раскрыл реальную цель украинской атаки на Курскую область

Фото: сайт Кремля
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Об этом он рассказал в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
«Киев хотел атакой на Курскую область вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях», — сказал Шойгу.
Помимо этого, он отметил, что киевский режим планировал отвлечь ВС России от продвижения в Донбассе. Кроме того, по его словам, Украина теряет в среднем 28 квадратных километров территорий и до двух тысяч убитыми и ранеными военных ежедневно.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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