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Шойгу сообщил о ежедневных потерях ВСУ

Шойгу: Украина ежедневно теряет 28 квадратных километров
10 сентября 2024, 10:48
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина теряет в среднем 28 квадратных километров территорий и до двух тысяч убитыми и ранеными военных ежедневно. Такие данные представил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
В общей сложности за август-сентябрь этого года ВС РФ освободили тысячу квадратных метров территории.

Кроме того, политик прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что её целью был отвлечение России от наступления на Донбассе. Однако этого не произошло и российские войска продолжают наступать и освобождать населённые пункты.



Также в этот день Шойгу сообщил, что свыше 110 государств положительно оценивают инициативы Китая и Индии по урегулированию конфликта на Украине. Все они опираются на стамбульский проект 2022 года.

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Мэр Москвы сообщил об отражении атаки БПЛА на российскую столицу
Собянин: Четыре летевших к Москве беспилотника сбито в районе Подольска
10 сентября 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что четыре БПЛА Вооруженных сил Украины были сбиты в Подольском городском округе в ночь на вторник 10 сентября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Московской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской и Орловской областями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ освободили сразу три населённых пункта, сообщили в Минобороны
МО: ВС РФ освободили Григоровку и Красногоровку в ДНР, а также Водяное
10 сентября 2024, 11:09

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили сразу три населённых пункта, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идёт о Григоровке и Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые освободило подразделение войск «Юг» и населённом пункте Водяное, взятом под контроль «Востоком».

Кроме того, благодаря активным действия подразделений российских войск «Центр» был освобождён населенный пункт Галициновка в ДНР.

Накануне сообщалось, что украинские войска бежали из Красногоровке, что позволило российским бойцам закрепиться в населённом пункте и полностью освободить его. В Минобороны уточняли, что взятие под контроль этого села позволит ускорить освобождение других населённых пунктов в ДНР.

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Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
WSJ: ВСУ отправляют в окопы на передовой неопытных солдат
10 сентября 2024, 10:38

Фото: istock/anmbph

Вооруженные силы Украины отправляют в окопы на линии фронта неопытных солдат. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По словам 37-летнего военного, который участвует в боях на востоке страны, прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы. Отмечается, что ожидаются большие потери из-за нехватки опыта солдат.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины при подготовке военных пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Ранее сообщалось, что в Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
10 сентября 2024, 10:17

Фото: istock / Photoboyko

В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Киевской областях на севере Украины.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской, Московской, Курской, Воронежской и Орловской областями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#владимир путин
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#пво
#дроны
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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА
10 сентября 2024, 10:15

Фото: сайт Кремля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию российских регионов.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к ударам беспилотников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Отмечается, что массированная атака была осуществлена на территорию Центрального федерального округа РФ. Ударам подверглись Москва, Московская, Тульская, Орловская и Калужская области.

В частности, над территорией Московской области было сбито 14 украинских беспилотников. В Раменском погибла женщина, есть и другие пострадавшие. Глава Следственного комитета поручил детально установить все обстоятельства преступления.

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Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами
10 сентября 2024, 10:12

Фото: istock / Diy13

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что атака беспилотниками на Подмосковье и другие регионы Российской Федерации — это новая попытка Украины использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской, Московской, Курской, Воронежской и Орловской областями.

«Новая попытка киевского режима применения террористических методов для нанесения ударов по гражданским объектам», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#бпла
#ущерб
#пво
#дроны
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Удар БПЛА в деревне Прудки Раменского района Подмосковья попал на видео
SHOT публикует момент удара дрона ВСУ по деревне под Раменским
10 сентября 2024, 09:52

Фото: istock / Diy13

В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Кадры попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.
По данным канала, обломки упали на бытовку одного из домов, что привело к повреждениям. В результате происшествия пострадали женщина, владелица коттеджа, и рабочий. Оба получили лёгкие ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#подмосковье
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Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ не выкинут с российской территории
Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ находятся на территории России
10 сентября 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Ни о каких переговорах с Киевом речи вестись не может до тех пор, пока Вооружённые силы Украины (ВСУ) не будут отброшены за пределы России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В интервью телеканалу «Россия-24» он подчеркнул, что Москва никогда не вела и не намерена вести никаких переговоров с террористами. Соответственно, до тех пор, пока они находятся на территории России, не может быть и речи ни о каком диалоге с Киевом, сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза также отметил стремление ВСУ захватить Курскую атомную электростанцию и устроить «ядерный террор». По словам Шойгу, это наивысшее, крайнее проявление терроризма, которому, к счастью, удалось воспрепятствовать.

«Когда российские войска выкинут террористов из ВСУ с территории страны, тогда и можно будет говорить о переговорах», — заключил секретарь Совета безопасности РФ.

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#шойгу
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Стало известно, сколько повреждено квартир в результате удара БПЛА по дому в Раменском
Воробьев: при ударе БПЛА в доме в Раменском повреждены 54 квартиры из 102
10 сентября 2024, 09:33

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

В результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

По его словам, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.

«Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал он.

Губернатор рассказал, что удар пришелся на 5 балконов, которые загорелись, однако в квартиры огонь не перешел. По его словам, на земле остались обломки БПЛА, которые необходимо разминировать.

«Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», — пояснил Воробьев.

Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, а также добавил, что около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры.

Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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