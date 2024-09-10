Шойгу сообщил о ежедневных потерях ВСУ

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Украина теряет в среднем 28 квадратных километров территорий и до двух тысяч убитыми и ранеными военных ежедневно. Такие данные представил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
В общей сложности за август-сентябрь этого года ВС РФ освободили тысячу квадратных метров территории.
Кроме того, политик прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что её целью был отвлечение России от наступления на Донбассе. Однако этого не произошло и российские войска продолжают наступать и освобождать населённые пункты.
Также в этот день Шойгу сообщил, что свыше 110 государств положительно оценивают инициативы Китая и Индии по урегулированию конфликта на Украине. Все они опираются на стамбульский проект 2022 года.
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Кроме того, политик прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что её целью был отвлечение России от наступления на Донбассе. Однако этого не произошло и российские войска продолжают наступать и освобождать населённые пункты.
Также в этот день Шойгу сообщил, что свыше 110 государств положительно оценивают инициативы Китая и Индии по урегулированию конфликта на Украине. Все они опираются на стамбульский проект 2022 года.
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Анастасия Чинкова