Фото: istockphoto/DmyTo
Заседание Совета НАТО — Украина в грядущую среду, 28 августа, соберет по просьбе киевского режима генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник в организации.
«Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО — Украина в среду по просьбе Украины», — сказано в сообщении.Перед этим Столтенберг на аналогичном заседании заявлял, что принял решение назначить высокого представителя НАТО в Киеве, чтобы координировать с властями Украины.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается продемонстрировать новый план войны с Россией американскому президенту Джо Байдену. Украинский политик считает, что целесообразно поделиться им с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Читайте также:
Зеленский: Украина провела испытания баллистической ракеты
В США заявили о первом крупном поражении НАТО на Украине
Зеленский назвал еще один сценарий завершения конфликта на Украине
Никита Кротов