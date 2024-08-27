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Зеленский заявил о новом плане войны с РФ

Зеленский собирается в сентябре показать Байдену новый план войны с РФ
27 августа 2024, 18:36

Новый план войны с Россией хочет продемонстрировать глава киевского режима Владимир Зеленский президенту США Джо Байдену. Об этом украинский политик заявил на республиканском телемарафоне. Он отметил, что считает целесообразным поделиться планом с кандидатами в хозяева Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.


«…Думаю, что в сентябре представлю план ему на встрече, и, думаю, будет правильным передать этот план Камале Харрис и Трампу», — прокомментировал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.
Ранее Зеленский сообщал, что Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты, однако комментировать какие-либо детали по этому поводу отказался.

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Столтенберг по просьбе Киева соберет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
27 августа 2024, 18:38

Фото: istockphoto/DmyTo

Заседание Совета НАТО — Украина в грядущую среду, 28 августа, соберет по просьбе киевского режима генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник в организации.
«Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО — Украина в среду по просьбе Украины», — сказано в сообщении.
Перед этим Столтенберг на аналогичном заседании заявлял, что принял решение назначить высокого представителя НАТО в Киеве, чтобы координировать с властями Украины.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается продемонстрировать новый план войны с Россией американскому президенту Джо Байдену. Украинский политик считает, что целесообразно поделиться им с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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#украина
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Зеленский: Украина провела испытания баллистической ракеты
27 августа 2024, 16:59

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна провела первые испытания собственной баллистической ракеты. Об этом сообщили в ТАСС.
«Были проведены успешные испытания первой украинской баллистической ракеты. К сожалению, больше деталей об этой ракете я сообщить не могу», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.

Баллистические ракеты могут иметь дальность полёта от сотен до тысяч километров.

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#украина
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Гросси анонсировал главную тему для переговоров с Зеленским в Киеве
Гросси и Зеленский обсудят на встрече диалог МАГАТЭ с Киевом и Россией
27 августа 2024, 16:35

Диалог МАГАТЭ с Киевом и Россией станет главной темой для обсуждения на встрече с украинским политиком Владимиром Зеленским, сообщил журналистам руководитель Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.
«Самым важным в этой встрече будет необходимость сохранения диалога, который есть с президентом Российской Федерации, эти каналы общения должны оставаться открытыми и взаимодействие должно продолжаться», — сказал глава организации.
Ранее Гросси анонсировал свою поездку в Киев для встречи с Зеленским на следующей неделе.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский рассчитывает на завершение украинского конфликта путем переговоров.

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Подмосковные ветеринары вылечили кошку экзотической породы
27 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кошку породы сервал по кличке Нисса привели на приём к врачам Талдомской ветеринарной станции. Хозяева обратили внимание на необычное пятно на теле питомца и решили не заниматься самолечением, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Сервал – редкая порода кошек. Они отличаются крупными размерами и большим весом – до 18 кг, а также особым характером. Их доверие нужно заслужить. Но ветеринары Талдомской станции имеют опыт работы с необычными питомцами, включая таких экзотических особей, как Нисса. После осмотра и проведения необходимых анализов специалисты назначили лечение. Сейчас малышка полностью здорова», – говорится в сообщении.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что важно вовремя обращаться к специалистам, чтобы избежать возможных осложнений и сохранить здоровье питомца. Записаться на приём в государственную ветеринарную клинику можно по телефону 8 (495) 668-01-25 или через портал госуслуг Московской области.

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В США заявили о первом крупном поражении НАТО на Украине
Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО на Украине потерпело свое первое крупное поражение
27 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Североатлантический альянс на Украине потерпел свое первое крупное поражение, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Своим мнением он поделился в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО», — заявляет Джонсон.
По его словам, за время украинского конфликта РФ показала, что любые натовские вооружения может уничтожить с легкостью.

«РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin, <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию», — резюмировал эксперт.
В российском МИДе подчеркивали, что все грузы, содержащие оружие для киевского режима, будут законной целью для военнослужащих ВС РФ.

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#мир
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#новости
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Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»
Лукашенко заявил, что не осуждает действия Франции в отношении Дурова
27 августа 2024, 16:16

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. Об этом сообщает БелТА.
По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить, добавил Лукашенко.

При этом президент задался вопросом, почему к Белоруссии предъявляют претензии, когда она себя «защищает» подобными методами.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Зеленский назвал еще один сценарий завершения конфликта на Украине
Зеленский: Киев рассчитывает, что конфликт на Украине закончится переговорами
27 августа 2024, 16:03

Киевский режим рассчитывает на завершение украинского конфликта диалогом, сообщил на пресс-конференции экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая.
«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — прокомментировал украинский политик.
Ранее он заявлял, что нападение боевиков ВСУ под Курском — часть «военно-дипломатической операции», однако все ее цели Зеленский не раскрыл, добавив, что, в случае успеха украинской армии, они будут очевидными.

Риторика Зеленского была противоречива еще во время его президентских полномочий. Стоит отметить, что уже бывший президент-комик не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

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#переговоры
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В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о задержании Дурова
Захарова: Слова Макрона про дело Дурова показывают «истинное лицо Франции»
27 августа 2024, 15:17

Фото: сайт МИД РФ

Слова французского президента Эммануэля Макрона о деле предпринимателя Павла Дурова показывает, что Париж уничтожает свободу слова. Об этом заявила в своем Telegram-канале дипломат Мария Захарова.
«Прочитала заявление французского президента по Дурову. Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», — говорится в сообщении.

Официальный представитель российского МИДа отметила, что французское внешнеполитическое ведомство, до слов Макрона, объясняло отказ комментировать ситуацию с Дуровым «уважением к судебной системе».

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что дело Павла Дурова не является политическим.

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Украина призналась в вмешательстве в выборы США
27 августа 2024, 14:48

Фото: istockphoto / twinsterphoto

Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев поддерживает связь с представителями обоих предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Об этом сообщили в ТАСС.
В эфире телемарафона Андрей Ермак признал, что в предыдущие годы Украина действительно вмешивалась в американские выборы. Однако сейчас ситуация изменилась.

«У всех есть политика, где-то проходят выборы. Поэтому сегодня мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединённых Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]», — заявил он.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о вмешательстве в американские выборы. В то же время Андрей Ермак заявлял, что украинская власть выступает против вмешательства в дела других государств.

11 января 2021 года Минфин США ввёл санкции против семи граждан Украины и четырёх ресурсов. В мае 2020 года один из них обнародовал аудиозаписи, свидетельствующие о давлении Джо Байдена на бывшего президента Петра Порошенко.

Украина, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США.

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