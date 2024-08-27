Новый план войны с Россией хочет продемонстрировать глава киевского режима Владимир Зеленский президенту США Джо Байдену. Об этом украинский политик заявил на республиканском телемарафоне. Он отметил, что считает целесообразным поделиться планом с кандидатами в хозяева Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
«…Думаю, что в сентябре представлю план ему на встрече, и, думаю, будет правильным передать этот план Камале Харрис и Трампу», — прокомментировал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.Ранее Зеленский сообщал, что Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты, однако комментировать какие-либо детали по этому поводу отказался.
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Никита Кротов