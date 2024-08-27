Зеленский заявил о новом плане войны с РФ

Новый план войны с Россией хочет продемонстрировать глава киевского режима Владимир Зеленский президенту США Джо Байдену. Об этом украинский политик заявил на республиканском телемарафоне. Он отметил, что считает целесообразным поделиться планом с кандидатами в хозяева Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.