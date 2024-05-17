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Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

«Ъ»: Шойгу не смог с первой попытки попасть в парламент в Китае на переговоры
17 мая 2024, 05:32
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу не с первого раза пропустили на переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» («Ъ») Андрей Колесников.
«Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации», — рассказал журналист.
Он добавил, что перед тем, как экс-министра обороны РФ все же пустили, ему пришлось ждать в парламенте «не одну и не две минуты».



Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности. В материале «Радио 1» рассказали о структуре Совбеза, какая роль органа и чем будет заниматься Сергей Шойгу на новом посту.

Встреча лидеров двух государств прошла 16 мая. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире и на Украине.

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МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США
Рябков: НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с РФ
17 мая 2024, 04:19

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Российской Федерации. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«В целом эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения», — заявил дипломат.
Как утверждает Рябков, если бы Соединённые Штаты, в первую очередь, вместе с остальными странам Североатлантического альянса действительно серьезно подошли к предупреждениям и призывам России, то «происходящего сейчас, с точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности, можно было бы избежать».

Рябков также назвал очевидным тот факт, что безопасности для альянса «за последнее время не прибавилось», а, напротив, государства «испытывают значительное напряжение сил и ресурсов».

Ранее были названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Вучич высказался о резолюции ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова
Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада
17 мая 2024, 03:34

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Об этом пишет ТАСС.
«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — заявил Вучич.
Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства.

Ранее Вучич отмечал, что Белград будет бороться против документа до последнего. Он указал на невозможность консенсуса и компромисса с государствами НАТО по этому вопросу.

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Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в июне
17 мая 2024, 01:49

Фото: istock / blinow61

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит по Украине в Швейцарии, который должен состояться в июне. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на администрацию бразильского главы.
«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, причина отказа не называется.

Помимо этого, президент интересуется предложением об участии в саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет в Италии. Вопрос о его поездке на это мероприятие обсуждается, заявили в администрации.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции для РФ неприемлема, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает интересы России.

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В МВФ высказались в защиту «замороженных» российских активов
МВФ: планы Запада конфисковать активы России могут подорвать валютную систему
16 мая 2024, 23:24

Фото: РИА Новости / Стрингер

Намерения стран Запада использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут нанести ущерб мировой валютной системе. Об этом заявила директор организации по коммуникациям Джули Козак в разговоре с РИА Новости.
Заявления Козак прозвучали в ответ на вопрос издания о западных планах использовать замороженные активы России.

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — отметила она.
Оценивая перспективы достижения соответствующего соглашения на министерской встрече «Большой семерки» (G7), Козак подчеркнула, что решения должны приниматься в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.

Ранее сообщалось, что продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Шри-Ланка направит в Россию миссию из-за участия своих граждан в СВО
Баласурия: Шри-Ланка пошлёт миссию в РФ после гибели своих граждан на Украине
16 мая 2024, 22:59

Фото: istock / titoOnz

Шри-Ланка направит специальную делегацию с целью обеспечения благополучия жителей государства, которые вовлечены в конфликт России и Украины. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия, передает РИАНовости.
До этого власти Шри-Ланки сообщили о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта. Глава МИД страны отметил, что среди прибывших в Россию по туристическим визам жителей Шри-Ланки было «значительное количество отставных военнослужащих» ланкийской армии. Как утверждает Баласурия, делегации нужно выяснить точное количество соотечественников, попавших в Россию.

Баласурия уточнил, что делегацию создали по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, она будет состоять из секретаря минобороны, бывшего посла в России и чиновников МИД.

Он добавил, что по неофициальной информации, на территории РФ находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.

Ранее Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#министр
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#минобороны
#рф
#шри-ланка
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Опубликованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море
16 мая 2024, 22:50

Фото: iStock/gutaper

Обнародованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море.
Видео публикует Министерство обороны России. Украинские безэкипажные катеры направлялись в сторону Крыма, рассказали в ведомстве.

В общей сложности 16 мая российские военные уничтожили в Чёрном море 15 безэкипажных катеров Украины.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные сбили в конце апреля пять беспилотников над Красным морем. По данным СЕНТКОМ, дроны представляли непосредственную угрозу Штатам, коалиции и торговым судам в регионе.

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Си Цзиньпин призывает разобраться с фундаментом кризиса на Украине
16 мая 2024, 21:59

Фото: iStock/Sky_Blue

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал разобраться с фундаментом кризиса на Украине.
Об этом лидер КНР сообщил во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По мнению председателя Китая, необходимо придумать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Также по словам Си Цзиньпина, нужно понять первопричину этого кризиса.

Незадолго до этого он заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт, и Китай всегда будет партнером России.

Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры.

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#китай
#украина
#спецоперация
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Вашингтон забил тревогу после предупреждения Путина
Макгрегор: Вашингтон шокирован позицией Путина по ядерному оружию
16 мая 2024, 21:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину.
Такое мнение в соцсети Х высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, российский лидер предупредил Штаты, что если они рассматривают возможность вмешательства в дела Западной Украины, им придется иметь дело с Россией.

Особенно Вашингтона ошарашила позиция Владимира Путина в отношении развертывания ядерного оружия, отметил Макгрегор.

По мнению эксперта, к такой борьбе не готов ни Запад, ни страны НАТО.

Ранее глава комитета Организации Североатлантического Договора по военным вопросам Роб Бауэр заявил, что положение дел со снарядами для ВСУ будет улучшено в обозримом будущем.

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#владимир путин
#сша
#предупреждение
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В США объяснили отмену выборов на Украине
The Federalist: Киев отменил выборы из-за опасений проигрыша Зеленского
16 мая 2024, 21:03

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

На Украине отменили выборы президента из-за опасений проигрыша Владимира Зеленского, пишет The Federalist.
Такое мнение высказал обозреватель Джон Дэвидсон. По его словам, Зеленский уверен в том, что на выборах президента жители Украины проголосуют за его отставку и за мирное урегулирование конфликта, и поэтому решил не проводить их.

Как отметил эксперт, президент Украины продолжает просить помощи у Запада, уверяя, что благодаря поддержке Киев сможет одержать победу над Россией. При этом Запад не уверен в успехе Украины.

Депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о запрете проведения выборов в военное время в ноябре прошлого года.

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#сша
#украина
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