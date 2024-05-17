Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

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Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу не с первого раза пропустили на переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» («Ъ») Андрей Колесников.
«Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации», — рассказал журналист.Он добавил, что перед тем, как экс-министра обороны РФ все же пустили, ему пришлось ждать в парламенте «не одну и не две минуты».
Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности. В материале «Радио 1» рассказали о структуре Совбеза, какая роль органа и чем будет заниматься Сергей Шойгу на новом посту.
Встреча лидеров двух государств прошла 16 мая. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире и на Украине.
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