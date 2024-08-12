Шойгу обсудил с белорусским коллегой последние атаки Украины

Фото: сайт Кремля
Секретари советов безопасности России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович провели встречу в Москве и обсудили происходящие в рамках украинского конфликта события.
Шойгу указал на то, что ему с коллегой было, что обсудить, поскольку Украина вновь пытается доказать всему миру, что действует с рамках допустимого правового поля, однако всем понятно, что это не так.
По словам главы Совбеза России, бойцы ВСУ заходят на гражданские объекты, убивают мирных жителей, обстреливают гражданские автомобили.
Вольфович, в свою очередь, указал на нацеленность Белоруссии на стратегическое партнёрство с Россией во всех сферах, в том числе и в том, что касается обеспечения безопасности.
Также белорусский секретарь подчеркнул, что власти России и Белоруссии имеют одинаковые взгляды на актуальную политическую повестку, на ситуацию в мире, а также настаивают на решение всех вопросов, прежде всего, путём проведения мирных переговоров.
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По словам главы Совбеза России, бойцы ВСУ заходят на гражданские объекты, убивают мирных жителей, обстреливают гражданские автомобили.
Вольфович, в свою очередь, указал на нацеленность Белоруссии на стратегическое партнёрство с Россией во всех сферах, в том числе и в том, что касается обеспечения безопасности.
Также белорусский секретарь подчеркнул, что власти России и Белоруссии имеют одинаковые взгляды на актуальную политическую повестку, на ситуацию в мире, а также настаивают на решение всех вопросов, прежде всего, путём проведения мирных переговоров.
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Анастасия Чинкова