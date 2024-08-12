В Белоруссии сообщили об уничтожении 13 дронов ВСУ в пятницу

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В небе над Белоруссией в пятницу, 9 августа, были сбиты 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил замначальника факультета по учебной и научной работе – начальник учебно-методического отдела факультета генштаба вооружённых сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в интервью агентству БелТА.
Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией Белоруссии были сбиты ударные беспилотники, часть улетевших в сторону России была сбита российскими системами ПВО. Этот инцидент он назвал провокацией, подчеркнув, что подобные выходки Киева не останутся без ответа.
Богодель подчеркнул, что беспилотники ВСУ были информационным посылом со стороны Украины, целью которого было показать Белоруссию в неприглядном виде, а также указать на то, что Киев безнаказан.
Военэксперт напомнил, что на территории Белоруссии для уничтожения дронов работал полк ПВО с зенитными ракетными комплексами. Им были уничтожены шесть БПЛА, а оставшиеся группы дронов были переданы радиотехническими войсками и переданы России, где их ликвидировали в Ярославской и Смоленской областях.
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Богодель подчеркнул, что беспилотники ВСУ были информационным посылом со стороны Украины, целью которого было показать Белоруссию в неприглядном виде, а также указать на то, что Киев безнаказан.
Военэксперт напомнил, что на территории Белоруссии для уничтожения дронов работал полк ПВО с зенитными ракетными комплексами. Им были уничтожены шесть БПЛА, а оставшиеся группы дронов были переданы радиотехническими войсками и переданы России, где их ликвидировали в Ярославской и Смоленской областях.
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Анастасия Чинкова