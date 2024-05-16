Шойгу озвучил свои задачи на посту секретаря Совбеза

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что его основная задача на новом посту – это специальная военная операция на территории Украины. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистом Павлом Зарубиным.
Шойгу отметил, что особое внимание он будет уделять производству боеприпасов, военной технике и вооружению. Секретарь Совбеза РФ также оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что ВС РФ развивают успешное наступление по всей линии фронта.
Он выразил надежду на то, что российская армия продолжит наступление и сохранит имеющиеся темпы.
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Анастасия Хохлова