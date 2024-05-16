Шойгу заявил, что ВС РФ проводят наступление по всем направлениям в зоне СВО

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Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его основной задачей остается специальная военная операция на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Шойгу также отметил, что намерен уделить особое внимание производству боеприпасов, вооружению и военной техники.
Секретарь Совбеза оценил ситуацию на линии фронта и заявил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. По его словам, для успешного наступления ВС РФ созданы определенные резервы. Речь идет о личном составе, боеприпасах и технике. Шойгу также выразил надежду на то, что движение ВС РФ будет продолжаться в таком же темпе.
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Анастасия Хохлова