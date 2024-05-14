Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу

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Новая должность Сергея Шойгу имеет очень большую значимость для России, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», — заявил Песков в ходе брифинга.
Спикер Кремля также подчеркнул, что говорить о «понижении Шойгу» неуместно.
Напомним, 7 мая состоялась инаугурация российского лидера Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после торжественной церемонии правительство РФ сложило свои полномочия. Владимир Путин переназначил премьер-министром России Михаила Мишустин, который, в свою очередь, внёс на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства.
Сергея Шойгу, который с ноября 2012 года занимал должность министра обороны, назначили секретарём Совета Безопасности РФ.
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