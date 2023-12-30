Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам

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Военным медикам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», выделившимся во время проведения специальной военной операции на купянском направлении, вручили государственные награды прямо на месте действия, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«За проявленное мужество, отвагу и героизм во время специальной военной операции, военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены высшие награды», — прокомментировали в военном ведомстве.Согласно информации Минобороны РФ, награды, включая медали «За спасение погибавших» военнослужащим, были вручены в одном из военных госпиталей на купянском фронте. Заместитель командующего 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», генерал-лейтенант Владимир Румянцев, вручил награды военным медикам.
Представители Минобороны отметили, что сразу после награждения медики вернулись к выполнению своих обязанностей для продолжения выполнения поставленных задач.
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