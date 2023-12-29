Армия России оказывает невероятное давление на ВСУ, пишут СМИ

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Армия России оказывает невероятное давление на ВСУ по всем направлениям спецоперации. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает. Особенно это заметно на Донецком направлении», — отметил он.
Он подчеркнул, что освобождение Марьинки от ВСУ освободило для российских военных путь для продвижения вперед.
Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.
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Элина Позднякова