Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании ШОС

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что глава Минобороны прибыл в Астану, где в пятницу состоится Совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В ходе этого мероприятия будут затронуты темы международной и региональной безопасности и дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в рамках ШОС.
Кроме того, Шойгу проведёт несколько встреч с главами министерств обороны государств-членов ШОС. Встречи пройдут на «полях» совещания.
Ранее министр обороны анонсировал создание на базе ведомства научно-производственного центра беспилотников и роботов.
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В ходе этого мероприятия будут затронуты темы международной и региональной безопасности и дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в рамках ШОС.
Кроме того, Шойгу проведёт несколько встреч с главами министерств обороны государств-членов ШОС. Встречи пройдут на «полях» совещания.
Ранее министр обороны анонсировал создание на базе ведомства научно-производственного центра беспилотников и роботов.
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Анастасия Чинкова