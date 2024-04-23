Шойгу оценил численность военных НАТО у границ России

Фото: сайт Кремля
Группировка войск НАТО у границ России в настоящее время составляет порядка 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других БМП. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу пояснил, что после вступления Швеции в НАТО увеличилась военно-политическая напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях.
Он также добавил, что в Германии на базе США в зоне ЕС находится штаб «Группы содействия безопасности Украины». Кроме того, Шойгу отметил, что в настоящее время проходят военные учения объединенных вооруженных сил НАТО, в которых принимают участие порядка 90 тысяч человек. Также альянс пытается усилить активность в Арктике.
Все эти действия вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования, подчеркнул министр обороны РФ.
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«Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин», — заяви Шойгу.
Он также добавил, что в Германии на базе США в зоне ЕС находится штаб «Группы содействия безопасности Украины». Кроме того, Шойгу отметил, что в настоящее время проходят военные учения объединенных вооруженных сил НАТО, в которых принимают участие порядка 90 тысяч человек. Также альянс пытается усилить активность в Арктике.
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Все эти действия вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования, подчеркнул министр обороны РФ.
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Элина Позднякова