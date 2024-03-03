Vijesti: После протестов в Белграде пройдут новые муниципальные выборы

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Сербские оппозиционеры добились проведения новых муниципальных выборов в Белграде, об этом сообщил исполняющий обязанности мэра сербской столицы и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии Александар Шапич, его цитирует Vijesti.
«Мы подняли планку (легитимности). Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», - продекламировал Шапич.
Протесты в Сербии вспыхнули в конце 2023 года. Тогда на муниципальных выборах победила правящая партия страны, набрав 40 процентов голосов, в это время оппозиционеры смогли набрать только 35 процентов.
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Евгения Парфентьева