Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа российской корпорацией

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам министра, в настоящее время система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов находится на завершающей стадии испытаний.
Шойгу подчеркнул, что корпорация справилась с серийным производством управляемых модулей планирования и коррекции, а также управляемых модульных планирующих бомб. Министр похвалил организацию за высокое качество данного вооружения.
Глава Минобороны поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» произвести модернизацию обычных боеприпасов в высокоточные.
Директор корпорации Борис Обносов сообщил Шойгу о пятикратном росте самых востребованных высокоточных средств поражения.
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Шойгу подчеркнул, что корпорация справилась с серийным производством управляемых модулей планирования и коррекции, а также управляемых модульных планирующих бомб. Министр похвалил организацию за высокое качество данного вооружения.
Директор корпорации Борис Обносов сообщил Шойгу о пятикратном росте самых востребованных высокоточных средств поражения.
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Анастасия Чинкова