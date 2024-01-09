Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год

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В 2023 год потери ВСУ составили более 215 тысяч человек, кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 28 тысяч единиц вооружения противника. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», - сказал Шойгу.
По его словам, среди ВСУ четко наблюдается истощение людского ресурса. При этом результатов на поле боя у них нет. Шойгу подчеркнул, что США реализуют свои амбиции на мировое лидерство, не считая жизней украинцев, а киевский режим послушно гонит своих солдат на убой.
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