Шойгу провёл встречу с губернатором Белгородской области Гладковым

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день Гладков сообщал, что за минувшие сутки украинские войска более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Удары наносились из разного оружия. В частности, было выпущено 72 снаряда и совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.
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Анастасия Чинкова