Шойгу провёл встречу с вице-премьером Сербии Вулиным

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Стороны обсудили вопросы противодействия вмешательству Запада во внутренние дела государств.
Кроме того, на встрече обсуждались моменты взаимодействия правоохранительных органов двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Шойгу и Вулин затронули широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности, указано в сообщении. В начале беседы секретарь Совбеза РФ поздравил Вулина с назначением на пост заместителя председателя правительства Сербии.
Шойгу отметил дружеские отношения между двумя странами, которыми Россия очень дорожит. Он также отдал должное твёрдости позиции Белграда, ориентированной на развитие российско-сербских отношений, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.
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