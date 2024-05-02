В Сербии утверждено новое правительство

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Сербский парламент (Скупщина) утвердил новый кабинет министров во главе с бывшим министром обороны Милошем Вучевичем.
Отмечается, что парламент Сербии в течении двух дней рассматривал состав и программу будущего кабмина, предложенные кандидатом в премьеры. Накануне Вучевич представил депутатам направления работы правительства, после чего начались дискуссии с оппозицией, в ходе которых также звучали и личные претензии.
В результате большинством голосов (152 – за, 61 – против) была утверждена программа и избрано правительство, сообщила председатель парламента Ана Брнабич.
Вучевич ранее заявлял, что «краеугольными камнями» работы избранного правительства являются военный нейтралитет и политическая независимость страны.
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В результате большинством голосов (152 – за, 61 – против) была утверждена программа и избрано правительство, сообщила председатель парламента Ана Брнабич.
Вучевич ранее заявлял, что «краеугольными камнями» работы избранного правительства являются военный нейтралитет и политическая независимость страны.
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Анастасия Чинкова