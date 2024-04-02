Шойгу раскрыл нового командующего Черноморским флотом

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Новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеев. Об этом глава Минобороны РФ сообщил на совещании.
Прежде сообщалось, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр». Он выразил военнослужащему слова благодарности и пожелал успехов в дальнейшем прохождении военной службы.
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