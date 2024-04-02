Шойгу ответил на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут допускаться к участию в СВО. Об этом он сообщил во время выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.
Прежде в Генштабе РФ также исключили отправку призванных на срочную военную службу в зону спецоперации.
Напомним, весенний призыв в России начался первого апреля.
Также глава оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона с начала текущего года, потеряла в боях более 80 000 военных. Число пораженной техники превысило 14 000. Шойгу также указал на террористические методы Киева, который пытается перенести боевые действия на российские территории.
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Анастасия Хохлова