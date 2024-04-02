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Шойгу ответил на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО

Шойгу заявил, что призывники не будут допускаться к участию в спецоперации
02 апреля 2024, 13:09
Фото: Istock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: Istock/Dzmitry Ryshchuk

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут допускаться к участию в СВО. Об этом он сообщил во время выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.
Прежде в Генштабе РФ также исключили отправку призванных на срочную военную службу в зону спецоперации.

Напомним, весенний призыв в России начался первого апреля.


Также глава оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона с начала текущего года, потеряла в боях более 80 000 военных. Число пораженной техники превысило 14 000. Шойгу также указал на террористические методы Киева, который пытается перенести боевые действия на российские территории.

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Все студенты: Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло до 12
РБК: число пострадавших при атаке БПЛА в «Алабуге» выросло до 12
02 апреля 2024, 13:34

Фото: Istock/NiseriN

Количество пострадавших после ударов беспилотников в Елабужском районе Татарстана возросло до 12 человек, все они студенты «Алабуга политех», сообщает РБК со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось о нарушении остекления в трех зданиях общежития политехнического колледжа в Елабуге.

«Число пострадавших в результате атаки дрона в Елабуге возросло до 12, все они — студенты «Алабуга Политеха», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали предприятия Татарстана утром 2 апреля. Они ударили по объектам в Елабуге и Нижнекамске. С начала проведения СВО на территории Украины, это первый случай, когда украинская сторона атаковала Татарстан.

Как отметили в Кремле, киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы минимизировать и исключить угрозу.

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#татарстан
#сво
#всу
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Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года
Шойгу: ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин
02 апреля 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

С начала января вооруженные силы Украины понесли значительные потери, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.
По его словам, ВСУ потеряли за этот период более 80 тысяч военнослужащих и 14 тысяч единиц различного вооружения, включая свыше 1200 танков и другую бронетехнику, передает РИА Новости.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ на авдеевском направлении за сутки потеряли около 300 военнослужащих и один танк Abrams американского производства. По данным ведомства, противник также потерял пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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«Умные» дроны: Украина придумывает новые способы ударов по РФ
CNN: Украина применяет дроны с ИИ для ударов по России
02 апреля 2024, 12:09

Фото: Istock/NatureNow

ВСУ используют при ударах по России дроны, оснащенные базовым искусственным интеллектом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Точность ударов при глушении создается из-за влияния искусственного интеллекта, отметил собеседник CNN. Такие беспилотники оснащены программой со спутниковыми данными.

О поставщике БПЛА Украине не сообщается.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на президента Киевского международного института социологии Владимира Паниотто сообщило, что вступить в ряды ВСУ для участия в спецоперации готовы лишь 8% украинских мужчин.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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#сво
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«Неминуемое поражение»: В Германии сделали шокирующее признание
Генерал Куят: западное оружие не поможет ВСУ избежать военного поражения
02 апреля 2024, 12:06

Фото: iStock/undefined undefined

Вооружение, переданное странами Запада Украине, не помогло ВСУ достичь успехов на поле боя, теперь украинской армии грозит военное поражение. Так считает генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.
«Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. Как бы горько это ни звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», — заявил Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

По его словам, ВСУ полностью провалили свое контрнаступление, а армия России начала успешно продвигаться вперед. При этом он отметил, что ни одно оружие, переданное Украине Западом, не смогло остановить россиян.

Западные танки, артиллерия, HIMARS и различные РСЗО так и не стали чудо-оружием для ВСУ, заключил Куят.

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Стало известно, сколько украинцев готовы сражаться в рядах ВСУ
Паниотто: Около 8% украинцев готовы сражаться в рядах ВСУ
02 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Всего около 8% украинских мужчин готовы вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях. Такие данные приводит издание «Украинская правда» со ссылкой на президента Киевского международного института социологии Владимира Паниотто.
«По нашим оценкам, готовых брать в руки оружие примерно 8% (украинцев – ред.) по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить», — рассказал Паниотто.

При этом он подчеркнул, что многие граждане Украины готовы переводить денежные средства для ВСУ или стать волонтерами, однако конкретную цифру он не уточнил.

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#оружие
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#травма
#мобилизация
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В Госдуме придумали, как решить проблему с атаками беспилотников
Картаполов: Возьмем Киев и беспредел с беспилотниками закончится
02 апреля 2024, 11:37

Фото: Минобороны

Для решения вопроса непрекращающихся ударов ВСУ с помощью беспилотников по российским городам ВС РФ необходимо взять Киев.
Такое мнение высказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал Shot.

«Когда Киев будет в наших руках, тогда закончится хаос с беспилотниками», — заявил он.
Картаполов отметил, что российские военные на передовой прилагают все усилия, чтобы прекратить атаки на территорию Российской Федерации со стороны Украины навсегда.
Депутат также подчеркнул, что бороться с террористами всегда сложнее, чем с обычным военным противником, потому что они действуют тайком и нападают не на военные объекты, а на мирное население.

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У ВСУ нет средств для создания подобия «линии Суровикина»
Подполковник спецназа «Рысь»: у ВСУ нет ресурсов для создания линии обороны
02 апреля 2024, 11:31

Фото: iStock/JARAMA

У ВСУ не хватает средств для строительства линии обороны. Об этом заявил начальник штаба отряда спецназначения «Рысь», подполковник с позывным «Пират».
По его словам, обстановка на соледарском направлении спецоперации напряженная, но стабильная. ВСУ пытаются стянуть резервы и пока не идут в боевой контакт, так как несут огромные потери. Военный также рассказал, что украинские бойцы даже перестали ходить в штурмы, создав идеальные условия для работы ВС РФ.

«Сейчас они на фоне общего истощения пытаются вгрызться в землю. Занимаются дистанционным минированием, копают окопы, спешно укрепляют рубежи. При этом построить что-то наподобие нашей линии Суровикина у них возможности нет однозначно», — рассказал «Пират».

Он пояснил, что у ВСУ для этого недостаточно мощностей и ресурсов.

Также боец ВС РФ отметил, что для украинцев сейчас главное — добраться до позиций живыми, так как все подходы контролируются российскими силами.

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Солдаты ВСУ пытаются увезти из «серой зоны» под Донецком подбитый Leopard
02 апреля 2024, 11:15

Фото: istockphoto/dr_evil

На Донецком направлении бойцы ВС РФ подбили украинский танк Leopard производства Германии. Военнослужащие ВСУ неоднократно пытались эвакуировать машину «серой зоны», чтобы он не попал к российским специалистам, но безуспешно.
Как рассказал командир взвода БПЛА в составе Южной группировки войск с позывным Бошка, солдаты его подразделения заметили танк, когда он передвигался по асфальтированной рокаде (дорога вдоль линии фронта - прим. ред.). Российские операторы дождались, когда Leopard приблизится на оптимальное для стрельбы расстояние, затем с помощью беспилотников скорректировали огонь артиллерии. Первый снаряд был пристрелочным, а второй угодил уже точно в танк. Экипаж спешно эвакуировался из горящей машины.

По словам Бошки, который за эту успешную операцию получил Орден Мужества, с тех пор украинцы неоднократно пытались вывезти подбитую бронемашину, чтобы она не попала в руки российских специалистов. Но россияне вовсе не прочь обзавестись таким трофеем, поэтому наши бойцы не подпускают солдат ВСУ к танку, рассчитывая в скором времени переправить его в тыл для изучения техниками.

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Депутат ГД Картаполов прокомментировал атаку БПЛА на Татарстан
02 апреля 2024, 11:09

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие объекты на в Елабуге и Нижнекамске, «однозначно» были запущены с территории Украины. Столь большую дальность полёта можно объяснить тем, что это могли быть легкомоторные самолёты.
Такое мнение в беседе с корреспондентом издания «Газета.ру» высказал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание на кадры видеозаписей, размещённых в интернете, судя по которым можно предположить, что атаку совершили именно легкомоторные самолёты. По словам парламентария, осталось только выяснить, в каком варианте они использовались — пилотируемом или беспилотном.

Депутат рассказал, что такие воздушные цели сложнее обнаружить средствам противовоздушной обороны. Они имеют ряд преимуществ перед обычными дронами. Такой самолёт может лететь над самыми верхушками деревьев, и даже ниже — по ложбинам и оврагам. К тому же такой самолёт обладает значительно больше дальностью полёта в сравнении с обычным беспилотником.

По словам Картаполова, российским техническим специалистам сейчас предстоит тщательно изучить аппараты, использованные противником, с тем, чтобы разработать эффективные меры противодействия и быть готовыми в случае повторения подобных атак.

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