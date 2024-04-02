Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года

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С начала января вооруженные силы Украины понесли значительные потери, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ на авдеевском направлении за сутки потеряли около 300 военнослужащих и один танк Abrams американского производства. По данным ведомства, противник также потерял пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
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Артем Кузьмин