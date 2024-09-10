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Вооруженные силы Украины отправляют в окопы на линии фронта неопытных солдат. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По словам 37-летнего военного, который участвует в боях на востоке страны, прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы. Отмечается, что ожидаются большие потери из-за нехватки опыта солдат.
Помимо этого, Вооруженные силы Украины при подготовке военных пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Ранее сообщалось, что в Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, Вооруженные силы Украины при подготовке военных пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Ранее сообщалось, что в Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова