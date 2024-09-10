Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами

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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что атака беспилотниками на Подмосковье и другие регионы Российской Федерации — это новая попытка Украины использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской, Московской, Курской, Воронежской и Орловской областями.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Новая попытка киевского режима применения террористических методов для нанесения ударов по гражданским объектам», — написал он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова