ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье

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За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало Минобороны России.
Семьдесят два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, 20 – над территорией Московской области, 13 – над территорией Тульской области, 14 – над территорией Курской области, семь — над территорией Калужской области, восемь – над территорией Белгородской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.
В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.
В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова