Киеву сообщили плохие новости об F-16

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Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, пишет РИА Новости.
«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.
По его словам, главная проблема с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16 — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения. Слебода добавил, что российские военные не допустят применения ракет «воздух-земля» с этих самолетов. ВС РФ «будут их выслеживать — чтобы преподать урок и предотвратить прецедент».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Стало известно, что их оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Самолеты базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией. В России считают, что переданные Украине американские истребители не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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