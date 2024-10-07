«Талибан»* могут исключить из российского списка запрещенных организаций

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Движение «Талибан»*, которое сейчас находится под санкциями международного сообщества, могут исключить из российского списка террористических организаций. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Я думаю, что будет», — прокомментировал Ушаков соответствующий вопрос журналистов.Вместе с тем конкретную дату он не назвал и не раскрыл, что необходимо для исключения организации из списка.
По сообщению главы ФСБ Александра Бортникова, российская сторона заканчивает прорабатывать вопрос исключения ныне запрещенного в РФ движения из списка.
Кроме того, президент России Владимир Путин говорил о том, что талибы подавали сигнал о готовности бороться с терроризмом. В частности, им нужен порядок в Афганистане.
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*Запрещенная в России террористическая организация. Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Никита Кротов