В Афганистане отец продал 9-летнюю дочь 54-летнему мужчине за 2,2 тысячи долларов

Фото: iStock/MivPiv
В Афганистане отец продал свою девятилетнюю дочь 54-летнему мужчине за 2200$. Сюжет об этом выпустил телеканал CNN.
Телеканал показал один день афганской семьи, когда отец продал свою девятилетнюю дочь 54-летнему мужчине. Человек прямо на камеру отдал отцу 2200 долларов. Тот поблагодарил его и попросил «заботиться о девочке и не бить ее». После этого ребенка вывели из отчего дома, несмотря на ее сопротивление. Ранее Германия, Австралия, Канада и Нидерланды собрались подавать иски против правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Это произойдёт в том случае, если правительство талибов* не предпримет никаких шагов по искоренению дискриминации в отношении женщин в стране.
Читайте также:
Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп
Талибы* предложили РФ обмен делегациями для изучения сотрудничества
Бежавшей от талибов* журналистке Хассани пришлось вернуться в Афганистан
* Движение признано террористическим и запрещено в РФ
Читайте также:
Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп
Талибы* предложили РФ обмен делегациями для изучения сотрудничества
Бежавшей от талибов* журналистке Хассани пришлось вернуться в Афганистан
* Движение признано террористическим и запрещено в РФ
Элина Позднякова